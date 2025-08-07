¡ÚMLB¡Û¿·ÀïÎÏ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¼ó°Ì¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë2¥²ー¥àº¹¡¡ÂçÊä¶¯¤ÎÀ®²Ì¡Ä¡Ä¥ª¥Ïー¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡¢¥ß¥éー¤¬¥»ー¥Ö
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3ー2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Æ±ÃÏ¶è1°Ì¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î¥²ー¥àº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÅÝ¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£²Æ¤Î¥È¥ìー¥É´ü¸Â¤ÇÂçÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡£¼ó°Ì¸òÂå¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¢£ÀèÈ¯¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤â¿·²ÃÆþÁÈ
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï1ー2¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ïー¥ó³°Ìî¼ê¤¬Áê¼ê5ÈÖ¼ê¥«¥¤¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¹Åê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¤òÂª¤¨¡¢±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ØÆ±ÅÀ¥¢ー¥Á¤ò±¿¤ó¤À¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤ÒêÀ®¡£¥¶¥ó¥Àー¡¦¥Ü¥¬ー¥ÄÆâÌî¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤¯¤È¡¢¥Û¥»¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹ÆâÌî¼ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢3ー2¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
9²óÎ¢¤Ï¹äÏÓ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥éーÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£1»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î3»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥²ー¥à¤òÄù¤á¤¿¡£
Æ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥ª¥Ïー¥ó¡¢¥»ー¥Ö¤òµó¤²¤¿¥ß¥éー¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¥È¥ìー¥É»Ô¾ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·ÀïÎÏ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Í¥¹¥¿ー¡¦¥³¥ë¥Æ¥¹Åê¼ê¡ÊÁ°¥Ö¥ë¥ïー¥º¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óÊá¼ê¡ÊÁ°¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥í¥ì¥¢¥Î³°Ìî¼ê¡ÊÁ°¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¡Ë¤È¤¤¤¦Êä¶¯ÁÈ¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ó¤ÀÊá¼ê¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¡¢ºÇ½ª²ó¤òÄù¤á¤¿ÍÞ¤¨¤¬¤¤¤º¤ì¤â¿·ÀïÎÏ¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçÊä¶¯¤¬¼Â¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸½¼ÂÌ£
µ¯»à²óÀ¸¤Î14¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¥ª¥Ïー¥ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤Æ5¡¢6»î¹çÌÜ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²¿¤«¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¤è¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£°ÜÀÒ¸å¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â12ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Áー¥à¤òµß¤¦°ìÈ¯¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
9²ó¤ËµÕÅ¾¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ü¥¬ー¥Ä¤Ï¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÌöÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´ûÂ¸ÀïÎÏ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î¥²ー¥àº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ëー¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¤ÏÀèÆü¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÅÝ¤·¤ÆËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£