セブンカフェ「スムージー」全品30円引き、5杯ごとに1杯無料クーポンの配布も

セブン‐イレブンは8月7日から8月11日まで、「セブンカフェ スムージー」を全品30円引きで販売する。

あわせて同日から8月31日までの期間限定で、公式アプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を5杯購入するごとに、1杯が無料になるクーポンの配布も行う。

〈店舗で作る「スムージー」累計販売1億5,800万杯を突破〉

セブンカフェスムージーは、急速冷凍した野菜や果物と、野菜･果物のピューレなどから作った「アイスキューブ」を組み合わせた商品。店舗の冷凍ケースから取り出して購入し、スムージー専用のミキサーにセットすると、約70秒で出来上がる。野菜が得意でない人でも飲みやすい、おいしいスムージーにこだわっており、2024年頃から全国展開している。2025年7月末時点でのセブンカフェスムージー全商品の累計販売数は、1億5,800万杯を突破した。

セブンカフェ「スムージー」全品30円引き

セブンカフェスムージーのラインナップは、「グリーンスムージー」「ベリーベリーヨーグルトスムージー」「いちごバナナソイスムージー」「アサイーバナナスムージー」「マンゴー&マンゴースムージー」。いずれも販売地域は全国(一部店舗で発売中)。

〈「セブンカフェ スムージー」全品30円引きセール〉

8月7日から11日までの5日間、セブンカフェスムージー全品を30円引きで販売する。セブンイレブン標準価格(税抜)からの値引きとなる。冷蔵のスムージーは値引きの対象外。なお、セブンカフェスムージーの専用マシンがない店舗では、かわりに「セブンカフェ」のセールを実施する。

〈5杯買うごとに1杯無料 クーポンキャンペーン〉

あわせて、8月7日〜8月31日の期間中は、セブンイレブン公式アプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を5杯購入ごとに、「セブンカフェ スムージー」いずれか1杯が無料になるクーポンを1枚配布する。クーポン利用期間は8月7日〜9月7日。

『セブンカフェスムージー』5杯買うごとに1杯無料クーポン

セブンカフェスムージー各商品の詳細は以下の通り。

◆グリーンスムージー

ケールやパイナップルのほか、アイスキューブにはブロッコリーや人参のピューレを使ったスムージー。野菜の自然な甘みとグレープフルーツの爽やかな酸味が特徴。税込300円。

セブンイレブン「グリーンスムージー」

◆ベリーベリーヨーグルトスムージー

急速凍結したストロベリーとブルーベリーに「明治ブルガリアヨーグルト」を使ったアイスキューブを合わせたスムージー。爽やかな酸味とまろやかさが特徴のヨーグルトに、はちみつを加える事で自然な甘さを引き出したという。税込330円。

セブンイレブン「ベリーベリーヨーグルトスムージー」

◆いちごバナナソイスムージー

いちご、バナナなどのフルーツに、国産大豆を使ったまろやかな豆乳を組み合わせて優しい口当たりに仕上げたスムージー。税込330円。

セブンイレブン「いちごバナナソイスムージー」

◆アサイーバナナスムージー

スーパーフルーツとも呼ばれる「アサイー」のピューレを使ったスムージー。濃厚なアサイーの味わいとコク深いヨーグルトのアイスキューブに、冷凍バナナなどを加えた。1/2日分の鉄分と1/3日分のフルーツが摂取できる。税込380円。

セブンイレブン「アサイーバナナスムージー」

◆マンゴー&マンゴースムージー

酸味と甘みのバランスがよいベトナム産マンゴーと、濃厚な甘みが特徴のアルフォンソマンゴーピューレを使ったスムージー。とろけるような食感と果実味あふれる味わいに仕上げたという。税込360円。

セブンイレブン「マンゴー&マンゴースムージー」

〈カフェラテスムージーも発売予定〉

なお、新しいスムージーとして、8月12日以降に「カフェラテスムージー」の順次発売も予定している。セブンカフェ産地支援豆を使った“香り高くすっきりとした味わい”のコーヒーに、濃厚なミルクを組み合わせた。税込300円。

セブンイレブン「カフェラテスムージー」

セブン‐イレブンは、「ご好評いただいている『スムージー』のファンのみなさまへの感謝の気持ちを込めて、また、まだ飲んだことのないみなさまへもぜひ飲んで美味しさを実感いただきたく、今回のキャンペーンを企画しました。自分で作るワクワクと、できたてのフレッシュな味わいを、ぜひ体験してください!冷たいスムージーで暑い夏を乗り切ろう!」としている。

