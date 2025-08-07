【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】馬場雄大が「鬼の粘着ディフェンス」の一部始終

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の馬場雄大が、相手エースを封じるハードディフェンスを披露。ファウルになったが、シリア代表のオフェンスを停滞させるプレーをトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）も称えた。

アカツキジャパンは8月6日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ1節でシリア代表と対戦。7月の強化試合ではロスター外だった富樫勇樹、馬場、富永啓生らも加わり、54年ぶりの王座を目指す戦いをスタートさせた。

第1クォーターこそリードしたアカツキジャパンだったが、第2クォーターはアメリカからシリアに帰化したケロン・でリク・デシールズに個人技から得点を重ねられて逆転を許す展開に。「打ってよし、捌いてよし」の万能型ガードに苦しめられた。

しかし、第3クォーターでは日本が反撃を開始。相手のターンオーバーをしっかりと得点に繋げて点差を引き離していく。すると迎えた残り5分7秒、今大会はジョシュ・ホーキンソンとダブルキャプテンを務める馬場が素晴らしいディフェンスでデシールズを封じた。

馬場はアウトサイドから回り込んでパスを引き取ったデシールズに足をしっかり動かして対応。相手エースのドリブルに対して、ハードかつ粘着質なディフェンスで自由を与えない。ドライブに対しても両手を目一杯広げながら、身体をぶつけてバランスを崩させる。最後はターンしてくる相手に強めにぶつかって転倒させたことでファウルとなったが、してやったりのディフェンスに馬場も思わず咆哮。ベンチ前にいたトム・ホーバスHCも思わず拍手を送り、馬場とハイタッチをかわした。

それまで日本はデシールズには散々苦しめられていただけに、馬場の鬼ディフェンスにはファンからも称賛が続々。SNSは「このクォーターはデシールズを抑えられてるな！」「馬場ディフェンスの脚の動きエグかった」「やっぱバチバチのディフェンス好き」「ファウルになったけど、徐々にデシールズを追い出してる」「デシールズは馬場ちゃんのナイDで体力削られてましたね」「馬場のディフェンス気持ちいいわ〜」「50点分くらいの価値あるディフェンス」など沸いていた。

粘り強いディフェンスを見せた馬場は、33分56秒のプレータイムで得点こそ3点だったが、4リバウンド・2アシスト・2スティールの活躍。アカツキジャパンの99ー68の勝利に貢献している。次節のイラン戦（8月8日）でも、その鬼ディフェンスは日本の重要な武器になるはずだ。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

