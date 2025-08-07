笠松将、テレビ初MCに挑戦 ホラー＆謎解き『リフォームホラーハウス』 SNSで謎の答え募集【コメントあり】
俳優の笠松将が、8日・15日と2週にわたって放送されるMBSテレビ『リフォームホラーハウス』（深0：43 ※関西ローカル、放送後TVerで配信）でテレビ初MCを務める。
【場面カット】VTRにびっくり！飛び上がった笠松将
これまで100本以上のお化け屋敷をプロデュースしてきた日本が誇るホラー界の巨匠・五味弘文氏と日本を代表するホラークリエイティブカンパニーである株式会社「闇」が、一軒家を丸ごとホラー仕様に魔改築した。
近づく者はなぜか不審死を遂げる呪われた家に、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルと村重杏奈が足を踏み入れ、そこに潜む謎を解き明かす。スタジオにはMCの笠松と、さらば青春の光の森田哲矢、そして見届け人のタレント・なえなのが登場する。
ナダルと村重が「リフォームホラーハウス」に潜む謎を解き明かしていく様子を、MC陣がVTRを通して考察。随所に散りばめられたヒントを読み解きながら、2週にわたって家に隠された真相に迫る。第1週の放送を踏まえてスタジオのMC陣と共に視聴者も謎を解く考察に参加できる。VTRに隠されたヒントを頼りにSNSで謎の答えを大募集。第2週ですべての謎を解き明かす完全版を送る。
【コメント】
――収録を終え、結末を知ってみてどうでしたか？
なえなの：めっちゃ頭使いましたね。ヒントが独特だったからいろんな方向性が考えられて、楽しかったです！
森田哲矢：なえなのちゃんの意外な予想や自由な発想に翻弄された瞬間もあって、「これがほんまやったらどうしよう。もう俺こいつに強くいかれへん」と思った！でもおもしろかったですね！
笠松将：（視聴者が）SNSとかでつぶやきながら「俺この段階で当てた」とか「ここちょっと惜しいぞ」っていうのを1週目のを見てネットでみんなでできるわけじゃないですか、それつぶやいたら時間も証拠として残るわけじゃないですか。なので…「あなたたちに分かるかな笑？」って思いますね。
森田哲矢：ぶっちゃけ俺らも分かってなかったけどね！でも、その日本中の予想を組み合わせたら1番おもろい脚本になる可能性も…。
笠松将：全然ある！
森田哲矢：俺は笠松さんの予想がそれなんじゃない!?って思わされたもん！しかも、最初一番「ホラー苦手」「怖い」とか言ってた笠松さんが最終一番のめり込んでたもん！
笠松将：いやいやいや笑！おもしろかったですね
――1番怖かったポイントは？
笠松将：風呂とか、棺桶に閉じ込められてたところが怖かったですね。
森田哲矢：俺はナダルの人間性じゃないですかね。あれだけこの時代に女性を盾にするやつもいないですからね！
――番組の見どころを教えてください。
森田哲矢：ホラー好きな人はめちゃくちゃ入り込めるんですけど、もともと俺らもホラー好きじゃないのにのめり込んだから、考察をするということに対してのストーリーがちょうど良いんじゃないかなと思います。多分10分見ちゃったら、皆さん1時間見ちゃうと思うので、どっぷりのめり込んでほしいなと思います！
笠松将：SNS見ながら考えると相当おもしろいぞ！って思います。僕らがトークしてるところなんかSNSタイムですもん。
なえなの：真剣に考えてあの答えになったんで、私みたいに推理下手な人は頭良い方と一緒に見たり、若い子はお父さんと一緒に見たり、知恵をもらいながらやってみたら答えに近付ける気がするので、自分を過信しない方がいいですね。「できない」と思ったら、みんなでやってみたら楽しいと思います！
【場面カット】VTRにびっくり！飛び上がった笠松将
これまで100本以上のお化け屋敷をプロデュースしてきた日本が誇るホラー界の巨匠・五味弘文氏と日本を代表するホラークリエイティブカンパニーである株式会社「闇」が、一軒家を丸ごとホラー仕様に魔改築した。
ナダルと村重が「リフォームホラーハウス」に潜む謎を解き明かしていく様子を、MC陣がVTRを通して考察。随所に散りばめられたヒントを読み解きながら、2週にわたって家に隠された真相に迫る。第1週の放送を踏まえてスタジオのMC陣と共に視聴者も謎を解く考察に参加できる。VTRに隠されたヒントを頼りにSNSで謎の答えを大募集。第2週ですべての謎を解き明かす完全版を送る。
【コメント】
――収録を終え、結末を知ってみてどうでしたか？
なえなの：めっちゃ頭使いましたね。ヒントが独特だったからいろんな方向性が考えられて、楽しかったです！
森田哲矢：なえなのちゃんの意外な予想や自由な発想に翻弄された瞬間もあって、「これがほんまやったらどうしよう。もう俺こいつに強くいかれへん」と思った！でもおもしろかったですね！
笠松将：（視聴者が）SNSとかでつぶやきながら「俺この段階で当てた」とか「ここちょっと惜しいぞ」っていうのを1週目のを見てネットでみんなでできるわけじゃないですか、それつぶやいたら時間も証拠として残るわけじゃないですか。なので…「あなたたちに分かるかな笑？」って思いますね。
森田哲矢：ぶっちゃけ俺らも分かってなかったけどね！でも、その日本中の予想を組み合わせたら1番おもろい脚本になる可能性も…。
笠松将：全然ある！
森田哲矢：俺は笠松さんの予想がそれなんじゃない!?って思わされたもん！しかも、最初一番「ホラー苦手」「怖い」とか言ってた笠松さんが最終一番のめり込んでたもん！
笠松将：いやいやいや笑！おもしろかったですね
――1番怖かったポイントは？
笠松将：風呂とか、棺桶に閉じ込められてたところが怖かったですね。
森田哲矢：俺はナダルの人間性じゃないですかね。あれだけこの時代に女性を盾にするやつもいないですからね！
――番組の見どころを教えてください。
森田哲矢：ホラー好きな人はめちゃくちゃ入り込めるんですけど、もともと俺らもホラー好きじゃないのにのめり込んだから、考察をするということに対してのストーリーがちょうど良いんじゃないかなと思います。多分10分見ちゃったら、皆さん1時間見ちゃうと思うので、どっぷりのめり込んでほしいなと思います！
笠松将：SNS見ながら考えると相当おもしろいぞ！って思います。僕らがトークしてるところなんかSNSタイムですもん。
なえなの：真剣に考えてあの答えになったんで、私みたいに推理下手な人は頭良い方と一緒に見たり、若い子はお父さんと一緒に見たり、知恵をもらいながらやってみたら答えに近付ける気がするので、自分を過信しない方がいいですね。「できない」と思ったら、みんなでやってみたら楽しいと思います！