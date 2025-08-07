King Gnu¡¦°æ¸ýÍý¤Î½éÉñÂæ¡õ½é¼ç±é¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡ÙÁ´¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈ¯É½¡¡»³ºê¹ÉºÚ¤é¿·¤¿¤Ë
¡¡King Gnu¡¦°æ¸ýÍý¤Î½éÉñÂæ¡õ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤ÎÁ´¥¥ã¥¹¥È¤È¸ø±é¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢ÆþÌî¼«Í³¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢¤Þ¤ê¤¢¡¢ÏÆÃÎ¹°¡¢ÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¾®¾¾ÏÂ½Å¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼º¶È¤·¤¿¸µ¡¦ÅÅÎÏ¸ø¼Ò¼Ò°÷¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤¬¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Î¤¿¤á¤Ë²Í¶õ¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¤ò²¿¿Í¤â¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±³¤Ë±³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯Ìò¤ò°æ¸ý¤¬¡¢Èà¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥ÈÌò¤òÌðËÜÍªÇÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡±é½Ð¤Ï¡¢¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç±é½Ð½õ¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¾®´ÓÎ®À±»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢º£ºî¤Ç±é½Ð²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»³ºê¹ÉºÚ¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÎºÊ¥ê¥ó¥À¡¦¥¹¥ï¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸Ìò¤Ë¹âÌÚ¾Ä¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥óÌò¤ËÆþÌî¼«Í³¡¢¥µ¥ê¡¼¡¦¥Á¥§¥·¥ó¥È¥óÌò¤ËÈÞ³¤É÷¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥óÌò¤Ë¤Þ¤ê¤¢¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ö¥é¥¤¥ÈÌò¤ËÏÆÃÎ¹°¡¢¥ß¥º¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼Ìò¤ËÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÄ´ºº´±¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥ºÌò¤Ë¾®¾¾ÏÂ½Å¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï12·î5Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤ÇTHEATER MILANO-Za¡ÊÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âçºå¸ø±é¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤ÇCOOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
