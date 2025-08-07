『あんぱん』手嶌治虫に声をかけられる 第95回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第95回（8日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に異変…常連キャラが“消えた”!?
前回は、嵩（北村匠海）は思い切り漫画を描きたいと、会社を辞める意思をのぶ（今田美桜）に伝える。のぶは全力で応援すると答え、希望に燃える２人だったが…。５年後、相変わらず嵩は三星百貨店で働いていた。副業の稼ぎが安定してきたものの、いざ辞めるとなると不安が募る嵩。そんなある日、偶然いせたくや（大森元貴）と再会する。たくやと話すうちに勇気づけられた嵩は、その夜、改めてのぶに漫画一本でやっていくことを伝える。
今回は、嵩（北村匠海）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦）に声をかけられる。いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。一方のぶ（今田美桜）は、鉄子（戸田恵子）に意見して怒らせてしまう。落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子）が待っていた。しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。嵩に考え直すよう訴える登美子に嵩は声を荒らげ…!!
