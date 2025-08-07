本拠地カージナルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に一時逆転となる39号2ランを放ち、メジャー通算1000安打を達成した。3打数1安打2打点の活躍もチームは3-5で逆転負け。MLB公式Xは1000安打の軌跡が一目でわかる10秒の映像を公開し、話題を呼んでいる。

まるで花火のようだ。MLB公式Xが「ショウヘイ・オオタニのMLBでの全1000安打」とつづって公開した10秒間の映像。大谷がこれまで放った1000本のヒットの行方を、スタジアムのグラフィック上に点で表示している。スプレーチャートと呼ばれる図面。単打、二塁打、三塁打、本塁打で色分けされた1000個の点が右に左に散らばっていく様子は壮観だ。

日本のファンは続々と反応。バランスのいい分布に「美しい…」「気持ちいい〜」といった声が上がったほか、「広角打法っぷりが可視化されていて面白い。長打が多すぎる笑」「2割がホームランとかなんなの」「その内489本が長打（ホームランは264本）と破壊的な打撃」「赤多すぎだろ」「なんと赤が多いこと」と本塁打を表す赤色の多さに驚くコメントも相次いだ。

さらに「思っている以上に内野安打多いのね 内野安打でツーベース、スリーベースがあるけどどんな状況だったんだろう？」「内野にある2B（二塁打）てどーゆこと」「ホームランゾーンに一塁打が」などと異質な点に注目する声も集まった。



（THE ANSWER編集部）