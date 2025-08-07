¡ÚÂ®Êó¡ÛÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¡»°Åç¡Á¿·ÉÙ»Î´Ö¤Ç±èÀþ²ÐºÒ¡¡²¼¤êÅìµþ¡ÁÀÅ²¬¡¢¾å¤ê¿·Âçºå¡ÁÅìµþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ºÆ³«¤á¤É¤ï¤«¤é¤º
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î»°Åç¡Á¿·ÉÙ»Î´Ö¤Ç±èÀþ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢²¼¤ê¤ÏÅìµþ¤«¤éÀÅ²¬´Ö¡¢¾å¤ê¤Ï¿·Âçºå¤«¤éÅìµþ´Ö¤Ç¡¢¸½ºß¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
