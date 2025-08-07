吉本新喜劇の小寺真理(33)が７日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングに励む姿を公開した。



【写真】ウエストもすっきり！美スタイル維持には努力も必要です

「こてマネです」とマネージャーが投稿。「Xにてファンの方からトレーニングの様子を見たいとリクエストをいただきましたので載せます」と記した。



続けて「舞台袖にある飴を舐めようとしたら 太田さんに、それは本当に必要ですか？と聞かれ、こてまりさんが震え上がってました 最強・最恐トレーナーにビシビシ鍛えていただきましょう～！」とつづり、新喜劇の先輩・太田芳伸が開業しているパーソナルジムでトレーニングする写真を掲載。「太田さんと小寺さんは今日もなんばグランド花月に出演中です！」とした。



白のスポーツブラと黒のレギンスの美スタイルに、フォロワーからは「頑張って努力して体型維持してるのは凄いですね」、「がんばれ」、「お疲れ様です」、「こてまりちゃんかわいい」などの声が寄せられた。



小寺は2009年にNSC大阪校・女性タレントコース（※現在はない）５期生として入学。10年に吉本発ガールズユニット「つぼみ」に参加。１期先輩の山口綾子とお笑いコンビ「りんごあめ」を結成。解散後は13年に行われた「吉本新喜劇金の卵７個目オーディション」に合格、14年４月に吉本新喜劇デビュー。SNSではオフショットなどをたびたび投稿している。



（よろず～ニュース編集部）