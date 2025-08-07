「それでも試合に敗れた」大谷翔平の“レア記録”を生かせず　メジャー史上初も「なおド」の結果に

大谷がメジャー史上初のレア記録を達成も試合には敗れた(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。1点を追う3回一死二塁の第2打席で相手の先発左腕マシュー・リベラトレから10試合ぶりとなる一時逆転となる39号2ランを放った。

【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン

投げては4回2安打1失点8奪三振と好投。最速101.1マイル（約162.7キロ）を計測するなど、今季最長4イニングを投げ切った。

米データ会社『OptaSTATS』はXで「1920年に打点が公式になって以降、ショウヘイ・オオタニはMLBで唯一以下の記録を達成した選手だ」と紹介しており、本塁打を放ち、8つの三振を奪い、打点が失点より多く、四球が与四球より多いメジャー史上初の選手となった。