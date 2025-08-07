今シーズン、再びCLに挑むニューカッスルは今夏の移籍市場で積極的な補強に動こうとしているものの、ここまでは苦戦気味だ。



ブライアン・エンベウモ、ジェイムズ・トラフォード、ジョアン・ペドロ、そしてウーゴ・エキティケといった選手らに続き、ベンジャミン・シェシュコも逃すことが濃厚なニューカッスル。さらにエースストライカーのアレクサンデル・イサクの去就も不透明という状況になっている。





そんななかニューカッスルは興味を示していたACミランでプレイするドイツ代表DFマリック・チャウ（23）にオファーを出したという。伊『La Gazzetta dello Sport』によると、ニューカッスルは3000万ユーロ（約51億円）のオファーを提出したようだが、ミランはこれを拒否したようだ。同メディアはニューカッスルがより高額なオファーを再度提出する可能性があることも言及しているが、ミランは同選手を引き留めたいと考えており、マッシミリアーノ・アッレグリ監督がチャウを高く評価していることが影響しているという。ニューカッスルはクリスタル・パレスでプレイするイングランド代表DFマルク・グエイの獲得にも興味を持っているが、選手自身がリヴァプール行きを望んでいるとも考えられており、争奪戦に敗れる可能性が囁かれている。他のクラブとの争奪戦に敗れたりと、ここまで思うような補強ができていないニューカッスルだが、巻き返しを図れるか。