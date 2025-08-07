ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

通勤・通学からジムまでカバー！機能性と快適性を兼ね備えた【アディダス】のバックパックがAmazonで販売中！

ジムに愛用のギアを持っていくことも、ワークアウトの一部。それらを快適にするには、このアディダスのバックパックにギアを詰めていこう。中の荷物のバランスをキープするコンプレッションストラップを備え、複数のジップ付きコンパートメントにより整理整頓がスムーズにできる。トレーニングの後、職場や学校に向かう場合に備えて、ノートPC用コンパートメントも装備。様々なリサイクル素材を使用し、リサイクル含有量を60%以上にした、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにしたアイテム。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

23.5Lの容量を誇るコンパクト設計。荷物を効率よく整理できるジップポケットとPCスリーブを搭載している。

LoadSpringストラップとエアメッシュの背面構造が荷重を分散し、長時間でも快適に背負える設計となっている。

リサイクルポリエステルを60％以上使用し、環境への配慮とスタイリッシュなデザインを両立したアイテムである。

外部にシューズ用コンパートメントを備え、使用済みアイテムと他の荷物を分けて収納できる実用性が魅力である。