石川佳純、大きなスイカ持つオフショット “持ち方”に注目集まる「次はスイカでの卓球競技ですか？」「大きなピンポン球！」「ボーリングでもするのかい？」
元卓球日本代表の石川佳純（32）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。大きなスイカを持つ楽しげなオフショットを公開した。
【写真】「次はスイカでの卓球競技ですか？」大きなスイカを持つ石川佳純
石川は「毎日暑いですね」「山形のすいか、尾花沢西瓜をいただきました」と、大切そうに大きなスイカを抱えて笑顔する写真を投稿。「たくさん食べて暑い夏を乗り切りたいと思います」とつづった。
スイカを持つ石川の写真に対し「大きくて美味しそう」「立派ですね〜」「可愛い」との声が寄せられたほか、「おっ！おーい!!それはボーリングの玉では無いぞっー！」「ボーリングでもするのかい？」「次はスイカでの卓球競技ですか？」「大きなピンポン球！」というように、持ち方やポーズに注目したコメントも散見された。
