Hey! Say! JUMPの中島裕翔が8月7日、Instagramを更新。自身のアドボードを見に行った様子を公開している。

1st写真集『Hue I am』（集英社）が8月6日に発売され、自らそのアドボードを見に行った動画を投稿している中島。「東急東横線渋谷駅構内に #Hue_I_am のアドボードをしれっと見に行ってきました！…と思ったけどど迫力の2面を見た自分のリアクションがうるさくて全然しれっとじゃなかった」と、エスカレーターから上がってきた中島が背景に映る大きなアドボードを指差し、「うわ見えた。ハハハ、凄い！」と思わず笑みがこぼれてしまう様子が映し出されている。

また、他にも写真集のアドボードを背景に嬉しそうに自撮りする写真4枚を投稿した。

コメント欄には「誰よりも楽しんでてわろたｗ」「にっこにこ可愛いすぎる！！！」「リアクション可愛い」など、中島のはしゃぐ姿に多くの反響が寄せられた。

（文＝本 手）