女子ゴルフの北海道meijiカップは8日から3日間、北海道・札幌国際CC島松Cで開催され、前週のAIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、日本女子6人目のメジャー初制覇を果たした山下美夢有（24＝花王）が今季日本初参戦。日米両ツアーをまたぐ2週連続優勝に挑む。

山下は開幕前日の7日、プロアマ戦に出場して最終調整した。5日に帰国したばかりだが「体調は全然大丈夫。時差ボケもない」と明るい表情で話した。

英国から戻った成田空港では「日本食を食べたい」と話していたが、帰国して最初に食べたのは韓国料理。「辛すぎておなかが痛くなった」と笑った。

キャディーを務めるのは妹・蘭さん（17）。初タッグの23年CATレディースは第2ラウンドを終えて4位につけていたが、最終日は体調不良で棄権した。2度目の昨年のアクサ・レディースでは2位で臨むはずだった最終ラウンドが悪天候で中止になった。

まだ姉妹コンビで優勝がないだけに山下は「妹もやりたいと言っていたし、最終日まで行けていないので、今回3度目の正直みたいな感じで頑張りたい。2人で支え合いながら優勝を目指す」と意気込みを示した。

奈良育英3年生の蘭さんは卒業後、米国の大学に進学予定。本場で腕を磨いてプロテストに挑戦するプランを持っている。「姉がいい気持ちでプレーできるように支えようと思っている」と抱負を語った。