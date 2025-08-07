◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ プロアマ戦（７日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、花王）はプロアマ戦後に取材対応し、米日ツアー２週連続優勝を誓った。

５日朝にウェールズから帰国して都内の日本記者クラブで会見し、６日夜に北海道入りした。休みなく多忙なスケジュールを送るが「体調は全然大丈夫です。時差ボケもないです」と笑顔。帰国後に最初に食べたものを聞かれて「韓国料理を食べた。スンドゥプとかです。辛すぎてお腹痛くなった。食べ過ぎましたね」と笑わせた。

今大会は妹・蘭さん（１７、奈良育英高３年）がキャディーを務める。妹とのタッグは３回目。２３年のＣＡＴレディースは２打差４位につけた最終日のスタート前に体調不良で棄権し、昨年のアクサレディス宮崎は１打差２位で迎えた最終日が悪天候で中止となった。

山下は「まだ最終日までいけていない。今回は（妹と）『３度目の正直』で一緒に頑張ろうと話してる。優勝を目指してやっている。今週も頑張りたい」。妹との黄金タッグで、今季初出場の日本ツアーでも頂点を見据えた。

この日のプロアマ戦でも姉のキャディーを務めた蘭さんは、姉の状態について「変わらずいいと思います。去年は本当に悔しかったので、目標は姉妹タッグで優勝」と声を弾ませた。