東京ディズニーシー、開園24周年を祝う新作グッズ 神秘的な海の世界がモチーフに
【モデルプレス＝2025/08/07】東京ディズニーシーでは、開園24周年を記念した各種グッズを、2025年9月4日より発売する。
24周年アニバーサリーにちなんだ今回のグッズは、マーメイドラグーンのエリアがテーマ。
神秘的な海の世界を描いた美しいビジュアルを用いた、雑貨やインテリア用品などが多数登場する。
ビジュアルにはうっとりした表情のミニーマウスとデイジーダックが音楽を奏でたり、ミッキーマウスがタクトを振って演奏を一緒に楽しんだりと、今にも優雅な音色が聞こえてきそうな様子が描かれている。
また、魚の尾びれをモチーフにした着る毛布、水色のひらひらした生地を使ったかわいいカチューシャ、海にちなんだモチーフのアクセサリー、フランダーの形のショルダーバッグやくっつきぬいぐるみなどがラインナップする。（modelpress編集部）
【販売店舗】
東京ディズニーシー：エンポーリオ
※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合がある（状況によっては、予告なく延長・変更する場合がある）
