【先ヨミ】NEWS『変身』7.8万枚で現在アルバム1位独走中

今週のCDアルバム売上レポートから2025年8月4日〜8月6日の集計が明らかとなり、NEWS『変身』が78,223枚を売り上げて首位を走っている。



本作は、8月6日にリリースされたNEWSの15thアルバム。初回盤A、初回盤B、通常盤の計3形態で発売された。“これはNEWSの変身物語であり、リスナーの変身体験でもある”というメッセージを核にし、様々なアプローチで“変身”というテーマを表現した作品になっているという。現在、2位以下に約6万枚の差をつけて首位を独走中だ。

続いて、NCT DREAMの5thフルアルバム『Go Back To The Future』が17,845枚を売りあげて現在2位に。そして、TOMORROW X TOGETHERの韓国4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』が10,436枚を売り上げて、8月6日公開チャートの7位から3位に浮上を見せている。

4位には、TUBEのデビュー40周年を記念したコラボレーション・アルバム『TUBE×』が8,056枚で走行中。続いて、8月6日公開のアルバム・セールス・チャートで首位を獲得した、IVE『Be Alright』が6,204枚で5位につけている。



◎Billboard JAPANアルバムセールス集計速報

（2025年8月4日〜8月6日の集計）

※Billboard JAPANのCDセールスデータは、SoundScan Japanのデータを使用しています。