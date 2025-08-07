◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム-西武(7日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハム先発の達孝太投手が7回途中115球、8奪三振無失点の力投を見せました。

今季6勝をマークしデビューから10戦負けなしの7連勝を記録していた達投手。しかし前回の7月31日のソフトバンク戦は5回5失点と苦しみ、プロ入り後初の敗戦投手となっていました。

この日西武の先発は今井達也投手。オールスターに選出された投手同士の投げ合いとなりましたが、達投手は堂々たるピッチングを披露しました。

初回、達投手は長谷川信哉選手から三振を奪うなど3者凡退でスタートを切ります。2回には先頭のネビン選手にこの試合初めてのヒットを許しましたが、三振2つを奪うなど後続を断ち無失点としました。

3回にはヒットで出塁した源田壮亮選手に盗塁を許し、この試合初めてのピンチに。それでも長谷川選手をレフトフライに抑えてピンチを切り抜けました。

その後、4回5回と無失点投球を続けた達投手。6回は四球でランナーを出しましたが、岸潤一郎選手をショートライナーのダブルプレーに打ち取りました。

今井投手も無失点投球を続け、0-0で迎えた7回。達投手はネビン選手にこの試合2本目のヒットを許すと、1アウトからデービス選手に四球を与えて1、2塁のピンチに。ここで代打・外崎修汰選手がコールされると、新庄剛志監督が達投手の交代を告げました。

試合は後を受けた2番手の玉井大翔投手がこの回を抑えきり無失点。3アウトを取ると、達投手は拍手で玉井投手を出迎えました。

達投手はこの試合7回途中まで115球を投げて、被安打5、8奪三振、2四球、無失点の好投を披露しました。