貼り方でセンスが光る！

階段がある家に住んでいると、夜中に上り下りしたとき足を踏み外しそうで危ないですよね。フツーに電気を点けてもいいけど、それじゃ眩しい。センサーライトや懐中電灯を使う人もいるかもしれません。

照明でも電灯でもない選択肢

ユーモラスの高輝度蓄光ユニット「ナイトコンシェルジュ Cutting Edge」は、薄型蓄光アルミ板＋トップコート加工で高い耐久性を持つ蓄光テープ。両端が45度にカットされただけなのに、組み合わせと貼り方次第で超クールなサイバー感を生み出せるんです。

水平面でも垂直面面でも、エッジが分かる角に貼るのが効果的。鮮やかなブルーに発光しつつ、視認性と安全性が爆上がり！ まるで映画『トロン』の世界にでもいるようです。

貼りすぎたら眩しそう

明るさは防災規格の2倍以上という高輝度と長時間発光。貼るだけのお手軽施工で、こんなに明るくても電気が不要です。平時からカッコ良いですが、震災などで停電になったら、「貼ってて良かった」と思うことでしょう。

我が家は階段にイケアの人感センサーライト（充電池使用）を使っていますが、設置は2カ所だけ。テープなら気兼ねなく全段に貼れますし、充電不要で階段落ちすることなく安全です。

