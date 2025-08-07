FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、“髪バッサリ”新ヘア披露に「えまってやばすぎるよ」「自分で似合う髪の長さを知ってるの天才」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が7日、自身のXを更新。バッサリと髪を切ったことを報告した。
【画像】バッサリカットでおすまし表情の鎮西寿々歌
投稿で「そういえば髪バッサリ切りました」と報告。長さがわかるように横を向いたショットを公開した。
この投稿に「ほんっとにどの長さも似合う！！！」「可愛すぎる」「自分で似合う髪の長さを知ってるの天才」「えまってやばすぎるよ」と絶賛の声が続々。また、耳をゴムでとめて浮腫み取りとみられる工夫に「おすずも耳に輪ゴムつけてむくみ取りするんだ！！親近感！！！」「あ！耳！浮腫みとってる」と反応。「切りっぱなしボブも耳も萌え袖もぜんぶ含めて満点写真すぎ」というコメントも寄せられた。
鎮西は1998年11月24日生まれ、兵庫県出身。2009年から2012年の期間、NHK『天才てれびくん』シリーズに“てれび戦士”として出演していた。なおFRUITS ZIPPERは今年の10月から、グループ史上初となるアジアツアーを開催し、台北、上海、ソウルの3都市で公演を行う。また、8月3日のデビュー3周年記念ライブ最終公演『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-』にて、2026年2月1日に東京ドームでライブを開催することが発表された。
