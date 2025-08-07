７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５．６７ポイント（０．１６％）高の３６３９．６７ポイントと小幅ながら４日続伸している。約３年７カ月ぶりの高値水準を連日で切り上げた。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。米利下げ観測が高まっているほか、中国の政策に対する期待感が引き続き相場を支えている。中国経済見通しを巡っては、ＨＳＢＣが追加の支援策が打ち出される可能性が高いと分析したうえで、２０２５年の中国ＧＤＰ成長率予想を従来の４．５％から４．９％に上方修正した。指標改善もプラス。取引時間中に公表された７月の中国貿易統計では、米ドル建て輸出と輸入が予想を上回り、伸びは６月から拡大した。ただ、上値は限定的。米高関税政策の不透明感がくすぶっているほか、このところの上昇基調で売り圧力も高まっている。指数は安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が５．４％高、業務ソフト開発大手の用友網絡科技（６００５８８／ＳＨ）が４．９％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が３．９％高、ＩＴ業務アウトソーシングの浙大網新科技（６００７９７／ＳＨ）が２．２％高で引けた。

銀行株もしっかり。中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．７％、重慶銀行（６０１９６３／ＳＨ）が１．５％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．４％、南京銀行（６０１００９／ＳＨ）が１．３％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．０％ずつ上昇した。不動産株、資源・素材株、運輸株、消費関連株、公益株、証券株なども買われている。

半面、医薬株は安い。浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が７．２％、江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が５．９％、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が２．７％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が２．５％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が１．３％ずつ下落した。自動車株、保険株、インフラ関連株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０６ポイント（０．３９％）安の２６７．５７ポイント、深センＢ株指数が１．４２ポイント（０．１１％）高の１３０６．２９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）