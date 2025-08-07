àÄ¶µðÂç¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºîá¤ËÎÞ¡ÄºÊ¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µªà¥á¥í¥á¥íÅê¹Æá¤ËÈ¿¶Á¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é¥¥¹¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¥»¥ê¥ÕÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡¼♡¡×
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë²¿²ó¤â¾è¤Ã¤Æ¡×²ñ¤¨¤¿¡¢Âç¤¤ÊÍ¥ºî¤µ¤ó¤ËÎÞ
¡¡¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë½÷Í¥¡¢¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¸½ºß¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥á¥È¥í¥Ï¥Ã¥È¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSHARP¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖAQUOS R10¡×¤Î¹¹ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¡ÖÍ¥ºî¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¡¼¡ªÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤ò¤º¤Ã¤È¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë²¿²ó¤â¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤²¤¯¤Ë¤Ïµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÍ¥ºî¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤¡×¡ÖÍ¥ºî¤Ë°¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡ÖÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î¡Ô¤¯¤É¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¡Õ¡Øµ¢¤Ã¤¿¤é¥¥¹¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¸¤ã¤Î¡¼¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡¼¡¼¡¼♡♡♡ÓË¸Æ¡£¡£¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÏºÇ¹â¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯¤«¤é80Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡£1973Ç¯¤Ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î·º»öÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£79Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄåÊª¸ì¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼çÌò¤Î¹©Æ£½Óºî¤ò±é¤¸¡¢ÈþÍ³µª¤È¤â¶¦±é¡£89Ç¯¤Ë40ºÐ¤Ç»àµî¡£