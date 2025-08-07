杉浦太陽、妻・辻希美の第5子出産に向け「育休に入ります」と報告。「全力でサポートしていきたい」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは8月6日、自身のInstagramを更新。育休に入ることを報告し、動画を公開しました。
【動画】杉浦太陽、育休を報告
杉浦さんと辻さんの手と思われるピースサインの写真や、杉浦さんと息子のツーショットなどを載せています。また「育休といっても、『休み』ではありません。しっかり家族に向き合い、全力でサポートしていきたいと思います」と、育休を取るにあたっての心境もつづりました。
この投稿には、記事執筆時点の7日現在で1万6000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
YouTubeでも報告同日、自身のYouTubeチャンネルに動画も公開した杉浦さん。『【育休報告】心境を語りました』と題し、育休について詳しく語っています。気になった人は、視聴してみてくださいね。
