¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©»³°áÍü²Â¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤È²á¤´¤·¤¿Ìë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿Ìë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í§¿Í¤ÈË¬¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ç¥°¥ì¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤«¤é¤Î¤¾¤¯Î¾ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡£Í§¿Í¤ÈÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î³¹³Ñ¤ÇÐÊ¤àÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¡Ö²£´é¤âÈþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½©»³¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤È·ëº§¡¢23Ç¯¤ËÁÆÉÊ¤¬½©»³¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£