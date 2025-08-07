4»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¥Ö¥ì¥¤¥¯½÷Í¥¡ÄàÃ»¥Ñ¥ó¤Ï¤Ã¤Ô»Ñá¤Çº×¤ËÅÐ¾ì¤·ÃÏ¸µÌ±´¿´î¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ÒÀª¤è¤¯¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈ´·²¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡8·î3Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½©ÅÄ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Ç´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò2(¥ê¥¿¡¼¥ó¥º)¡×(TBS 2007Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Æ»ÌÀ»û»Ê¤Îº§Ìó¼ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¤ÎÃæÅçÀéÊâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë´ÈÅõ¤ÎºÇ½ªÆüÃæ·Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½©ÅÄ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¼¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¡£Çò¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤ËË¡Èï¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Ï¤Á¤Þ¤¤ò´¬¤¤¤¿¤ªº×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥¡Á¤º¤Ã¤ÈÂç³èÌö¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó°ÒÀª¤è¤¯¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈ´·²¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢4»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£