これはわざわざ取り寄せたいかき氷♪大人もときめく本家「白熊」鹿児島・天文館むじゃき

母の故郷ということもあり、たびたび訪れている鹿児島。「天文館むじゃき」で名物のかき氷「白熊」を食べたのは、もう10年以上前でしょうか。地元の空気を感じながら食べるのは格別ですが、じつはこの白熊、お取り寄せも可能。ホムパや手みやげにもぴったりなんです！

これぞ本家の味！

鹿児島・天文館むじゃき 白熊セレクトセット 2550円

【セット内容：白熊（大）×1、ストロベリー白熊（小）×1、ミルク金時（小）×1、宇治金時（小）×1 ※（大）750ml（小）330ml】オンラインショップで取り寄せ可

白熊は一般的に、練乳をかけたかき氷にフルーツや豆などをトッピングしたもの。鹿児島の夏の風物詩として全国区の知名度を誇り、今やコンビニなどでも買えますが、本家はここ、むじゃき！

昭和24年の発売当初はチェリー、アンゼリカ、レーズンがトッピングされていたそう。上から見ると動物の白熊の顔に見えたことから、名づけられたとか。

むじゃきの白熊は自家製ミルクとみつがたっぷり。ミルクのこくや甘みだけでなく、さわやかさも感じるのがお気に入りです。氷はシャリシャリと粗すぎず、やさしく溶けていくのもいい〜！

「白熊」、ここも推せる！

●フルーツいっぱい。味も見た目も◎

お店で食べる白熊は、トッピングが色とりどり！ お取り寄せ時は冷凍に適したものに限られますが、みかんやパイナップル、黄桃にレーズンなど、こちらもフルーツがごろごろで華やか♪

個人的にはプルーンが好き。深い甘みがさっぱりミルクに合います！

食べすすめると、中にもフルーツが……！（パチパチ）

●選ぶのが楽しい♪

じつは白熊、定番のほかにも種類がたくさんあるんです。たとえばお取り寄せ商品の「白熊セレクトセット」は、定番に加えて3つの味がセットに♪

「ストロベリー白熊」はいちごミルク味。とろっとしたいちご果肉の酸味がいいアクセントです。何より見た目がかわいい。

「ミルク金時」。さっぱりめの自家製ミルクと甘いあずきが相性抜群！

「宇治金時」は抹茶×あずきの王道コンビ。ほどよい苦みですっきり食べられます。

「プリン白熊」「アイス白熊」も気になる……！ 好きな味が選べるセットもありますよ。

●みんなで食べられる！大満足の容量

こちら大サイズ（750ml）の白熊。伝わりますか？ この大きさ。両手で抱えてもずっしり！ 大きなかき氷、大人でも気分がアガります。

3〜4人で分けるとちょうどいいので、家族で、ホムパで、取り分けて食べるのにぴったり。

小サイズ（330ml）の通称「ベビー白熊」も、小とは思えない満足感♪ ひとり占めもやぶさかではありませんが（笑）、大人2人で分けてもいいくらい。

かき氷をわざわざお取り寄せしちゃう、ちょっとしたぜいたくに気持ちもわくわく。まだまだ続く暑い夏のおやつに、「白熊」をぜひ。

おいしいもの帖 No.82 白熊セレクトセット 2550円（税込み）【セット内容：白熊（大）×1、ストロベリー白熊（小）×1、ミルク金時（小）×1、宇治金時（小）×1 ※（大）750ml（小）330ml】／九州・鹿児島／おすすめシーン・手みやげ、お茶会、来客時のお茶うけ、自分へのごほうびに

※取り寄せ可、送料、ドライアイス、箱代別。 SHOP DATA 天文館むじゃき 本店 鹿児島市千日町5-8 天文館むじゃきビル

TEL：099-222-6904

不定休・営業時間はHPを確認

https://mujyaki.co.jp/