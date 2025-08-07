「牛角×スイカバー」の最強タッグ!暑い夏にぴったりの期間限定アイスが新登場
牛角・牛角食べ放題専門店では、8月13日から9月30日まで、LOTTE・スイカバーとのコラボ商品「季節のシャーベット スイカバーマーブル」を期間限定で販売する。
季節のシャーベット スイカバーマーブル
子供から大人まで世代を問わず愛され続ける夏の定番アイス「スイカバー」と牛角が、初のコラボレーション。「季節のシャーベット スイカバーマーブル」(275円)を新発売する。
スイカバーの懐かしい味わいをなめらかに再現し、焼肉の後にぴったりな"さっぱり系アイス"が誕生した。
夏らしさを感じられるオリジナルデザインのアイスカップに、スイカバーのマーブルカラーのアイスを入れ、"すいかばマン"のピックを添えている。
