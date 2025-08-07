「彼はまだ26歳だ」“無所属”の日本人DF、フリー移籍の注目選手に海外メディアが選出！「賢明な補強になるかもしれない」
８月に入り、欧州主要リーグの開幕が近づいてきた。だが、所属先が決まっていない選手たちもいる。その一部は、チャンピオンズリーグ（CL）に出場した経験を持つほどの選手たちだ。
『Planet Football』は８月４日、欧州最高峰の舞台に立った経験を持ちながら、現時点でフリーとなっている注目の選手たちを紹介した。８選手がリストアップされ、この夏アーセナルとの契約を解消した冨安健洋も含まれている。
冨安は2024-25シーズン、たび重なるケガのためにほぼ全休となった。毎年フィジカルの問題に悩まされてきた選手が先月、クラブとの契約を１年残して解消したのは周知のとおりだ。
ただ、選手としての能力や実績は申し分ない。それだけに、冨安の今後には注目が集まる。Planet Footballは「CL出場経験はケガのために比較的限られている」と報じた。
「だが、アーセナルでのデビューシーズンで活躍しており、フィットネスを取り戻すことができれば、賢明な補強になるかもしれない」
同メディアは「昨季、アーセナルではわずか６分間しか出場できなかった。それを考えれば、リスクだろう」としつつ、冨安の可能性に期待を寄せている。
「しかし、彼はまだ26歳で、再びどこかで新たなキャリアをよみがえらせるのに、おそらく時間は味方になってくれる。そして本人もより強くなって戻ってくることに集中しているようだ」
まずはフィットネスの問題を解決し、安定してピッチに立てるようになることが最優先だ。ただ、その舞台がどこになるか、目が離せない。
なお、Planet Footballが取り上げたそのほかの選手たちは、ルーカス・バスケス、クルト・ズマ、ヴィクトル・リンデロフ、クリスティアン・エリクセン、セルヒオ・レギロン、ダビデ・カラブリア、ハキム・ジイェフだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
