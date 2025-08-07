レクサス新「スポーティセダン」発表！ 全長4.7m“ちょうどいいサイズ”＆特別な「豪華装備」がもり沢山！ 「専用ロゴ」や赤い加飾も魅力！ “V8×FR”で運転楽しそうな「IS」最高級モデルとは？

最高級モデルの仕様とは？

レクサスは2025年7月25日にスポーツセダン「IS」の一部改良を発表、同年8月4日の発売を予定しています。

「IS350」と「IS300h」を対象とした一部改良とともに、2車種に特別仕様車「F SPORT Mode Black IV」が設定されました。

そんなISのなかでも最も高価なモデルとはどのような仕様なのでしょうか。

豪華な仕様が魅力的！ 最高級モデルの仕様とは？

ISの初代モデルは1999年に初登場。

高い運動性能とスポーティなデザインを備えた後輪駆動（FR）ベースのコンパクトスポーツセダンです。

現行モデルは2013年にモデルチェンジした3代目です。

2020年にはビッグマイナーチェンジを実施し、優れた走りを予感させるロー＆ワイドなプロポーションとアグレッシブなデザインに一新しました。

今回の一部改良ではIS350とIS300h（AWD車）が再登場。

ハイブリッド車のIS300hはメーカーオプションのアクセサリーコンセント（AC100V・1500W）に外部給電アタッチメントを追加し利便性を高めました。

また、上記の2車種に特別仕様車「F SPORT Mode Black IV」を新設。

これにより、F SPORT Mode Black IVの展開車種がIS350、IS300h、IS300に拡大されました。

F SPORT Mode Black IVは「F SPORT」をベースに、ブラック塗装の鍛造アルミホイールやドアミラーなど、黒を基調とするパーツで内外装をコーディネート。

スポーティさにさらなる磨きをかけた特別仕様車です。

全部で4種類のパワートレインを用意するISのラインナップのなかで、最上級モデルとして位置付けられているのが「IS500 “Climax Edition”」になります。

IS500 “Climax Edition”は2025年6月19日に発表された特別仕様車。

足回りの強化から内外装にいたるまであらゆる面にこだわり、V8エンジンのパフォーマンスを最大限に引き出す限定車です。

ボディサイズは全長4760mm×全幅1840mm×全高1435mm、ホイールベースは2800mm。

エクステリアでは、マットブラック塗装の19インチBBS製鍛造アルミホイールとレクサスロゴの入った赤いフロントブレーキキャリパーが足元をスポーティに演出しています。

スピンドルグリルやサイドガーニッシュ、リアスポイラーなどのエクステリア装備はIS500 “F SPORT Performance”と共通です。

ボディカラーはClimax Edition専用の「ニュートリノグレー」をはじめ、全9色をラインナップ。

インテリアはブラックとフレアレッドの2色をメインにコーディネート。

シート表皮はウルトラスエード／L tex（エルテックス）。L texは本革に近い質感を追求した合成皮革です。

アナログ時計は文字盤に特別な赤い加飾が施されています。

レーザーを使った精密な加工により、細部にまでこだわりが感じられるデザインです。

また、Climax Editionのロゴが入ったセンターコンソール部分の専用プレートやスカッフプレートを装備。

エンジン始動時に液晶メーターに表示されるオープニング画面は“Climax Edition”専用仕様で、特別感を高めています。

その他の主要装備はIS500 “F SPORT Performance”に準じたものとなっています。

走りに関わる装備類は、ドライブモードセレクトやパフォーマンスダンパー、トルセンLSDが装備されています。

安全装備については、衝突被害軽減ブレーキやレーダークルーズコントロールなどを含む予防安全パッケージ「Lexus Safety System ＋」の主要機能が搭載されています。

それに加え、360度モニターの「パノラミックビューモニター」や後席SRSサイドエアバッグも標準装備です。

パワートレインは最高出力481PS、最大トルク535Nmを発生する5リッターV型8気筒自然吸気エンジン、トランスミッションは電子制御8速ATの8-Speed SPDSを搭載。

駆動方式はFR（後輪駆動）です。

IS500 “Climax Edition”の価格（消費税込）は950万円。

IS500 “F SPORT Performance”（850万円）との価格差は100万円です。

なお、IS500 “Climax Edition”は2025年8月頃から500台の限定販売を予定しています。