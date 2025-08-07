SNSを利用して教え子をドライブに誘い出し抱きしめたりするなどの行為に及んだとして静岡県教育委員会は45歳の教諭を懲戒免職処分としました。「異性として親密な関係になりたかった」などと話しているということです。

懲戒免職処分を受けたのは、県東部の小学校に勤務する男性教諭（45）です。

県教育委員会によりますと、男性教諭は2025年3月中旬から4月下旬にかけて、以前、勤務していた小学校の2人の教え子とSNSで私的なやりとりを行いました。男性教諭は、このうち1人とドライブに出かけ計画的に人目のないところで車を止めて、車内で抱きしめたり腰に手を回したりするなどの行為に及んだということです。

教育委員会の調査に対し男性教諭はドライブの目的について「異性として親密な関係になりたかった」などと説明し、「自分の気持ちを優先して保護者や地域の方の学校への信頼を裏切ってしまい申し訳ない」などと話しているということです。

このほか、同僚の教諭の自宅に侵入した県東部の中学校に勤務する男性教諭（40）には停職4か月、部活動会計から自家用車の購入資金として18万5000円を一時的に横領した県西部の高校に勤務する男性教諭（58）に停職6か月の懲戒処分を下しています。