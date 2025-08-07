7日、第1回全国高校麻雀選手権の本選が始まった。本選にはプレ大会と予選を勝ち抜いた1チーム2人制の24チームが進出。本戦は2日間にわたって行われ、個々に戦い成績を合わせて順位を決める。アプリによる対局とリアル対局を併用するという。

【映像】選手権の様子

熱気のある会場では高校生たちが真剣に対局を行っている。

1回戦を終えた麻雀歴1年半の兵庫県立姫路東高校3年福田煌輝さんは、学校に麻雀部を作り、部員も当初の2人から20人ほどに増やしたという。将来の夢はチーム対抗戦のナショナルプロリーグ「Mリーグ」でプロになることだという。

同じく麻雀歴1年半のわせがく高校1年酒井伶さんが麻雀を始めたきっかけはテレビ番組「アメトーーク！」でMリーグが取り上げられたことだという。麻雀部は入学した年にでき、自動卓はないものの部員も20人ほどいるという。

また、大会事務局の藤田明人さんは大会開催の意図について「小学生の皆さんがレベルの高い麻雀を打つ姿を見て、彼らが中学生、高校生になったらとんでもないことになると考えた。ちゃんと競技する場を作ることで、将来20代のうちからMリーガーになる選手が出てきてより麻雀界が盛り上がると思った」と説明した。

大会の雰囲気について藤田さんは「麻雀は遊びの部分ももちろんあると思うが、私たちが想像した以上にみんな真剣に、貴重な高校生活から時間をかけてちゃんと練習して臨んでいると感じた。それに応える舞台をきちんと作りたい」と述べた。

今後のビジョンについては、「1年目は約300チームが応募してくれて驚いた。すぐ何千人という規模になると思う。麻雀は人とコミュニケーションがとれるゲームなので、知らない人とも繋がれる。実際にこの大会でも、友だちができたという声も聞いている。同世代が繋がる場になっていけば嬉しい。全国でも（麻雀部の数は）一桁だった。部活や同好会を作りたいと言っても大会がなく、“ただの遊び”と見られがちだったが、大会を作ればそこをみんなで目指すことができる。まだ心理的に抵抗を感じる先生もいると思うが、競技としてこれだけ真剣に取り組む人がいると伝われば部活の一つとして広まっていくのではないかと期待している」と語った。

