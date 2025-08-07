水道機、今期経常を一転9％減益に下方修正

水道機工 <6403> [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は8.8億円の赤字(前年同期は4.9億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の16億円→12.5億円(前期は13.7億円)に21.9％下方修正し、一転して9.2％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の9億円→12億円(前期は4.2億円)に33.3％上方修正し、増益率が2.1倍→2.8倍に拡大する見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-15.4％→-14.6％に改善した。



株探ニュース

