お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が、6日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。化け物級だと感じる芸人を明かした。

この日は、24年R1グランプリ王者で漫談家の街裏ぴんく（40）とともにゲスト出演し、24年のR1グランプリ決勝戦まで残った“ある芸人”が凄すぎると絶賛した。

しんいちは「僕最近ね『吉住』とよく一緒になるんすけど、変な意味じゃないっすけど、女芸人さんで一人でやって…俺あいつバケもんやと思ってるんすよ！僕の中で手届かない人なんすよね」と、お笑いタレントの吉住を大絶賛。自身にとっても手の届かないほど面白い芸人として名を挙げた。

2人のやり取りを見たことがあるというゲストの街裏からも納得した様子で「吉住のこと好きなんやろうなって思ってたで」と言われると、「僕ね、吉住のことちょっと好きなんすよ。（自分に）ないもの全部持ってるから。」と、自身が手にしていない技術を全て持っている部分が好きであると告白した。

続けて「あんなね？10分とか15分とか長尺のコントとかできます！？あいつヤバイよって。ほんで間でちゃんとおもろいことやってるし。しかも、コント全部が違う種類の面白さあって、演技力もだんだん上がってるし…」と、吉住が単独ライブで披露してきた一人コントでの長尺ネタを絶賛し、凄さを熱弁した。

「あとね…」と言い出しにくそうに続け、「どっかで、まだ吉住のこと女としてみてるところやっぱあるから…あいつ可愛いんすよ！色気出てきたし！」と突然の告白に、ゲストの街裏も納得した様子で「ええ女感が出てきたよな」と同調し、トークを盛り上げた。