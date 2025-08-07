

ミュージカル「ハロルド！」壮行会 岡山・北区表町

岡山の子どもたちが出演するミュージカル「ハロルド！」が2025年は大阪・関西万博の会場で披露されます。7日に壮行会が開かれ、出演者が抱負を述べました。

壮行会には出演者や保護者らが出席しました。岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」は子どもの成長を応援しようと、日本カバヤ・オハヨーホールディングスが主催しています。

子どもたちがヒト型ロボット「ハロルド」との交流を通して成長する物語で、8月12日・13日に大阪・関西万博で披露されます。

（日本カバヤ・オハヨーホールディングス／窪田健太郎 取締役）

「ミュージカルをやっている最中に万博というチャンス。檜舞台で力を発揮してくれるように願ってます」

（ハロルド役／重本知代子さん）

「今までの会場に比べて本当に大きくなっていて、苦戦したんですけど、そこが本当に見ていて新しいものになってる」

2025年で7回目となる「ハロルド」。岡山県外での公演は初めてです。

（主人公 みのり役／藤井愛永さん）

「命のつながり、仲間との絆っていうものを感じてくれたらなって思ってます」