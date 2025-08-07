お笑いコンビ、東京ホテイソンのたける（30）が、6日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。サンドウィッチマン富澤たけしの切ない姿を語った。

たけるは「事務所の先輩、サンドウィッチマンの富澤さんの話なんですけど」と切り出すと、所属事務所の慣例として「先輩がいらなくなった服を稽古場に持っていって、好きなように若手が持っていっていいよみたいなのがあるんです」と語った。

お笑いコンビ、カミナリのまなぶが私服を持参すると「まなぶさんおしゃれだからすぐになくなるんです」。一方で「富澤さんも持ってきてくださるんですけど、まあ…富澤さんってちょっとダサいというか。いい先輩なんですけど、服装があんまり…っていうので誰も持って帰らない」と不人気ぶりを明かした。

残った洋服について「富澤さんが『あってもしゃあないか』って言って、自分で袋いっぱいに持って帰る」と富澤の様子を語ると、かまいたち山内健司は「持って帰ってあげろよ」と富澤の心中を推察。濱家隆一も「持って帰らすなんて一番後輩がやったらアカン」と指摘した。

たけるは「確かにそうなんですけど、ちょっとやっぱ…いらねえというか」とぶっちゃけて笑いを誘った。