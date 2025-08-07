富士製薬、10-6月期(3Q累計)経常は6％増益で着地

富士製薬工業 <4554> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(16:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比6.4％増の31.5億円に伸びたが、通期計画の46.8億円に対する進捗率は67.5％にとどまり、5年平均の82.6％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.0％増の15.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比18.2％増の9.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.6％→8.3％に改善した。



株探ニュース

