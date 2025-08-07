タレントのミッツ・マングローブ（50）が7日、MBSラジオ「ミッツ・マングローブのOSAKA・ん！メガミックス」で、驚きのマイルールとその理由を明かした。

同番組出演のため来阪しているミッツ。「久しぶりに涼しいというか…東京も大阪も35℃を下回ってますので」と、連日の40℃前後にもなった記録的酷暑から解放されたこの日の気候について語り、「私は気温33℃を下回った時は必ずヒートテックを着ています。なので、きょうもヒートテックを着てやって参りました」と仰天告白をした。

同番組でも寒がりだと話しているミッツ。大人気のユニクロ製“あったか下着”を真夏日にも仕込む理由について、「外気温はさすがの私でも暑いなあと思うんですけど。例えばコンビニに入ったり銀行に行ったり新幹線に乗ったりすると、もうそこは冷蔵庫じゃないですか」と吐露。「今日も新幹線に2時間半乗って来なきゃいけないので、こりゃ寒いぞ！と思って、ヒートテック＋トレーナーで来ました」と報告した。

「ここ1週間ぐらいとてつもなく暑かったからびっくりしちゃった。私もさすがに」と語ったものの、「夕方の6時過ぎたら、どこの会社もお店も新幹線も、少し設定温度を上げるとか臨機応変に対応しておいてほしいですよね。ずーっと設定温度が22℃とかだと凍えちゃいますよって話」と、寒がり代表として声を上げていた。