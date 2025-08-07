元AKB48村山彩希、主演舞台で“すごく驚いた”こと「仲間なんだなって」【新・幕末純情伝】
【モデルプレス＝2025/08/07】2025年6月にAKB48を卒業した村山彩希が8月7日、都内で開催された革命ミュージカル「新・幕末純情伝」（2025年8月8日〜8月24日／紀伊國屋ホール） の開幕直前舞台挨拶・公開ゲネプロに出席。キャストのチームワーク力を明かす場面があった。
【写真】元AKB48村山彩希、ミニ丈から美脚ちらり
『幕末純情伝』は、「演劇界の風雲児」として知られる劇作家・つかこうへいの名作。本作ではミュージカルとして生まれ変わり、幕末の京都を舞台に、新撰組の沖田総司が実は女だったというユニークな着想のもと、ひとりの少女が「女であること」を武器に時代を駆け抜ける、壮絶で痛切な愛と革命の物語を描く。この日は共演する百名ヒロキ、柳下大、細貝圭、青木瞭、嘉島陸、佐久本宝も出席していた。
本番を明日に控える心境を問われた村山は「この稽古期間、本当に右も左も分からない私をキャストの皆さんが言葉だったり背中で教えてくれて、今ここに立てているなと思っています」とコメント。「今できる沖田総司を、全力で演じたいなと思います。本日はよろしくお願いします」と意気込みを語った。
稽古中のエピソードを問われた村山は「スケジュールがみっちりなんですけど、その時に早上がりできる日があったりすることが」あると明かし、「居残り組と早上がり組みたいに別れることがあって。最初の段階は居残り組が残るって感じだったんですけど、終盤になるにつれて、もう上がってもいい方々が残って稽古を見てくれてたっていうのが、私的にすごく驚いたというか。仲間なんだなって意識を改めて感じました」と振り返った。（modelpress編集部）
