[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1119銘柄・下落1416銘柄（東証終値比）
8月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2633銘柄。東証終値比で上昇は1119銘柄、下落は1416銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは132銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は69円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9514> エフオン 435 +66（ +17.9%）
2位 <3744> サイオス 521 +69（ +15.3%）
3位 <7917> ＺＡＣＲＯＳ 4560 +560（ +14.0%）
4位 <4092> 日本化 2444 +276（ +12.7%）
5位 <2700> 木徳神糧 3139 +348（ +12.5%）
6位 <7813> プラッツ 784 +82（ +11.7%）
7位 <4286> ＣＬＨＤ 900 +90（ +11.1%）
8位 <5753> 日伸銅 2350 +229（ +10.8%）
9位 <3469> デュアルＴ 908.9 +78.9（ +9.5%）
10位 <3676> デジハＨＤ 1090 +89（ +8.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3695> ＧＭＯリＡＩ 2258 -482（ -17.6%）
2位 <7826> フルヤ金属 2200 -403（ -15.5%）
3位 <4414> フレクト 1780 -321（ -15.3%）
4位 <6171> 土木管理 418 -69（ -14.2%）
5位 <6875> メガチップス 4921 -719（ -12.7%）
6位 <7014> 名村造 2930 -410（ -12.3%）
7位 <6551> ツナグＧＨＤ 620 -81（ -11.6%）
8位 <6744> 能美防災 3730 -450（ -10.8%）
9位 <7670> オーウエル 856 -103（ -10.7%）
10位 <9468> カドカワ 3400 -395（ -10.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9843> ニトリＨＤ 12800 +335（ +2.7%）
2位 <8766> 東京海上 6400 +165（ +2.6%）
3位 <4543> テルモ 2580 +50.0（ +2.0%）
4位 <8591> オリックス 3580 +46.0（ +1.3%）
5位 <9984> ＳＢＧ 12715 +155（ +1.2%）
6位 <6981> 村田製 2382.1 +23.1（ +1.0%）
7位 <1808> 長谷工 2380 +21.5（ +0.9%）
8位 <6920> レーザーテク 14400 +105（ +0.7%）
9位 <6326> クボタ 1750.6 +9.6（ +0.6%）
10位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3370 +17.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1963> 日揮ＨＤ 1311.2 -75.8（ -5.5%）
2位 <4704> トレンド 8500 -396（ -4.5%）
3位 <7731> ニコン 1406 -64.5（ -4.4%）
4位 <5711> 三菱マ 2339 -98.0（ -4.0%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1162 -48.0（ -4.0%）
6位 <2503> キリンＨＤ 2009 -46.5（ -2.3%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2397.1 -43.9（ -1.8%）
8位 <4183> 三井化学 3560 -49.0（ -1.4%）
9位 <9005> 東急 1750 -23.0（ -1.3%）
10位 <2413> エムスリー 2183.5 -26.5（ -1.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
