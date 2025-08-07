　8月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2633銘柄。東証終値比で上昇は1119銘柄、下落は1416銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは132銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は69円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9514>　エフオン　　　　　　435　　+66（ +17.9%）
2位 <3744>　サイオス　　　　　　521　　+69（ +15.3%）
3位 <7917>　ＺＡＣＲＯＳ　　　 4560　 +560（ +14.0%）
4位 <4092>　日本化　　　　　　 2444　 +276（ +12.7%）
5位 <2700>　木徳神糧　　　　　 3139　 +348（ +12.5%）
6位 <7813>　プラッツ　　　　　　784　　+82（ +11.7%）
7位 <4286>　ＣＬＨＤ　　　　　　900　　+90（ +11.1%）
8位 <5753>　日伸銅　　　　　　 2350　 +229（ +10.8%）
9位 <3469>　デュアルＴ　　　　908.9　+78.9（　+9.5%）
10位 <3676>　デジハＨＤ　　　　 1090　　+89（　+8.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3695>　ＧＭＯリＡＩ　　　 2258　 -482（ -17.6%）
2位 <7826>　フルヤ金属　　　　 2200　 -403（ -15.5%）
3位 <4414>　フレクト　　　　　 1780　 -321（ -15.3%）
4位 <6171>　土木管理　　　　　　418　　-69（ -14.2%）
5位 <6875>　メガチップス　　　 4921　 -719（ -12.7%）
6位 <7014>　名村造　　　　　　 2930　 -410（ -12.3%）
7位 <6551>　ツナグＧＨＤ　　　　620　　-81（ -11.6%）
8位 <6744>　能美防災　　　　　 3730　 -450（ -10.8%）
9位 <7670>　オーウエル　　　　　856　 -103（ -10.7%）
10位 <9468>　カドカワ　　　　　 3400　 -395（ -10.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　12800　 +335（　+2.7%）
2位 <8766>　東京海上　　　　　 6400　 +165（　+2.6%）
3位 <4543>　テルモ　　　　　　 2580　+50.0（　+2.0%）
4位 <8591>　オリックス　　　　 3580　+46.0（　+1.3%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　12715　 +155（　+1.2%）
6位 <6981>　村田製　　　　　 2382.1　+23.1（　+1.0%）
7位 <1808>　長谷工　　　　　　 2380　+21.5（　+0.9%）
8位 <6920>　レーザーテク　　　14400　 +105（　+0.7%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　 1750.6　 +9.6（　+0.6%）
10位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3370　+17.0（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 1311.2　-75.8（　-5.5%）
2位 <4704>　トレンド　　　　　 8500　 -396（　-4.5%）
3位 <7731>　ニコン　　　　　　 1406　-64.5（　-4.4%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　　 2339　-98.0（　-4.0%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1162　-48.0（　-4.0%）
6位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2009　-46.5（　-2.3%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　 2397.1　-43.9（　-1.8%）
8位 <4183>　三井化学　　　　　 3560　-49.0（　-1.4%）
9位 <9005>　東急　　　　　　　 1750　-23.0（　-1.3%）
10位 <2413>　エムスリー　　　 2183.5　-26.5（　-1.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース