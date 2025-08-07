みちょぱ、美脚＆デコルテ披露 小麦肌映えるピンクコーデに「セクシー」「綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/07】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が6日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】みちょぱ、美脚スラリのミニワンピ姿
みちょぱは「ピンクと茶色ってかわい」とつづり、写真を投稿。胸元にピンクのフリルがあしらわれたミニワンピース姿で、美しいデコルテや脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「ピンク似合う！」「セクシーで可愛い」「スタイル抜群」「小麦肌が映える」「脚が綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
