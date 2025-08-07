Ｃｉメディカ、上期経常は2.3倍増益で着地、今期配当を見送り

歯愛メディカル <3540> [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の22.6億円に急拡大したが、通期計画の45.4億円に対する進捗率は49.8％となり、5年平均の50.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比38.2％増の22.8億円に拡大する計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来未定としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の14.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.7％→6.0％に改善した。



