【新華社カルス8月7日】トルコ東部の都市、カルス市のオトゥケン・シェンゲル市長はこのほど、新華社のインタビューに応じ、同市が積極的に「一帯一路」共同建設に参加しており、カルスを経由する「中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）」を活用し、重要な影響力をもつ地域的物流ハブの構築を希望していると述べた。同市は古代シルクロードの重要な都市で、アルメニアとの国境に接する。

同氏は、「一帯一路」構想がカルスに「非常に重要なチャンス」をもたらしたと語る。「カルスは先進的なインフラに投資する機会を得るとともに、貿易の増加も見込まれる。特に鉄道事業の加速は、カルスがトルコ、ひいては世界の貿易ルートにおいて、さらに戦略的な地位を占めることになる」と語った。

カルス物流センターに経由する国際コンテナ貨物列車。（７月１７日撮影、カルス＝新華社記者／熊思浩）

また、「中央回廊」として知られるカスピ海横断国際輸送ルート（TITR）沿線の中核都市の一つとして、カルスはトルコと中国の協力、特に鉄道輸送面の連携に寄与するとした。

「中央回廊」は、中国からカザフスタンとカスピ海を経由してアゼルバイジャン、グルジアを結び、トルコ、欧州までつながる貨物輸送ルートである。「中央回廊」により、中国と欧州間の陸上・海洋の貨物輸送時間は大きく短縮された。トルコと中国は2015年、「一帯一路」構想と「中央回廊」計画の連携に関する了解覚書を締結した。

「中央回廊」計画の重要な一部である、アゼルバイジャン、グルジア、トルコの3カ国を結ぶバクー・トビリシ・カルス（BTK）鉄道は、2017年に開通し、24年に拡張され、「中央回廊」の貨物輸送力と競争力を大きく高めた。

トルコ・カルスにあるカルス物流センター。（７月２４日撮影、カルス＝新華社配信）

BTK鉄道は現在、「中欧班列」南ルートが必ず経由する路線となっている。南ルートは、中国新疆ウイグル自治区の霍爾果斯（コルガス）通関地から出境し、カザフスタンを経由してカスピ海東岸のアクタウ港に到着後、フェリーでカスピ海を横断。アゼルバイジャンのバクー到着後、BTK鉄道でカルスに着き、トルコの鉄道網を使って欧州各国に向かう新たなルートとなった。

同氏は、南ルートとトルコの鉄道網をつなぐ最初の拠点として、「カルスは新たな発展チャンスを迎える」と説明。貨物量が増えるにつれて、「カルスは重要な物流・中継ハブになる」と見込む。一方で「コンテナ列車の輸送速度と効率を高めるため、今後は鉄道インフラへのさらなる投資とアップグレード改造が必要だ」との考えも示した。

その上で「急成長する中国の発展モデル、持続可能な成長、インフラ建設は、非常に研究する価値がある」とし、「カルスにも適応できるはずだ」と述べた。