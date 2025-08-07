大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは7日、2025年10月24日（金）に開催されるSVリーグ男子の開幕戦に大阪府民と神戸市民を招待すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

この開幕戦では、大阪Ｂとサントリーサンバーズ大阪が激突。試合は19:10開始のナイターゲームで、会場の「GLION ARENA KOBE」は兵庫県神戸市にある最大1万人規模収容の大型アリーナだ。

今回、この試合のホームである大阪Ｂが大阪府民と神戸市民の招待を実施。大阪府および神戸市在住の方を対象に、合計1,000名を招待するとしている。申し込みにはVメンバーIDが必要であり、無料会員登録を行った後、該当のページから応募が可能だ。また、申し込みは1人1回、最大4枚までとのこと。

応募期間は2025年8月22日（金）12:00～9月7日（日）23:59まで、当落結果は9月10日（水）15時頃よりメールにて発表される。なお、座席は5階のアッパースタンド席だ。チケットは当日、会場の「大阪府民・神戸市民招待ブース」にて当選メールおよび代表者の居住証明を提示することで、引き換えが可能だ。