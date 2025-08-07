ノエビアグループの常盤薬品工業は、メイクアップブランド「エクセル」から、多機能UV下地「モチベートユアスキン」の限定カラーをPLAZA、MINiPLA、PLAZAオンラインストア（一部店舗除く）で発売する。8月7日から順次店頭展開する。

「エクセル モチベートユアスキン」は“つけるたび自信をまとう”をコンセプトにしたオールインワン美容液UV下地。2023年の発売以来、出荷数が約2倍に伸長している（発売〜2025年5月末までの出荷数（セルイン））大ヒットアイテムとのこと。



「エクセル モチベートユアスキン ＰＬ（ペールブルー）」

化粧下地からライトファンデーションまでがこれ1本で完成。ひと塗りで毛穴・くすみをカバーしながら自然にトーンアップし、つるんとむきたまごのような“極上の素肌感”を叶える。まるで素肌そのものが美しくなったかのような仕上がりで、日々のモチベーションを上げてくれる下地だという。

「エクセル モチベートユアスキン PL（ペールブルー）」は、美容液89％（仕上がり効果粉末を除く成分）。スキンケア感覚で使える心地よいテクスチャーにもこだわった。さらにノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）、石けんオフ可能となっている。SPF48、PA＋＋＋。ブルーライトカット成分（酸化チタン）配合。きちんとメイクの日は下地として、ライトメイクの日はこれ1本でもOKだという。



「エクセル モチベートユアスキン ＰＬ（ペールブルー）」

今回PLAZA、MINiPLA限定で発売する「PL（ペールブルー）」は、透明感をアップするクリアな印象のブルーカラー。微細パールinで、すっと肌になじみ、くすみを飛ばしてワントーン明るい透けるようなツヤ肌に仕上がる。

［小売価格］1980円（税込）

［発売日］8月7日（木）

常盤薬品工業＝https://www.tokiwayakuhin.co.jp