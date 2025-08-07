「そうすれば、きっとうまくいく」指揮官が不振にあえぐ32歳にかけた言葉　揺るがない“信頼”に応えられるか

指揮官が不振にあえぐベッツにかけた言葉とは(C)Getty Images

打撃不振が懸念されているドジャースのムーキー・ベッツが現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に「2番・遊撃」で先発出場。3回の第2打席で右翼への二塁打を放ち、この日は4打数1安打という成績だった。打率は現在.236となっている。

【動画】ベッツがサイ・ヤング賞左腕から逆転2ラン！ガッツポーズを見せる

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ドジャースのスーパースターであるベッツが今シーズン苦戦する中、彼を打順の下位に下げるという考えが、デーブ・ロバーツ監督にとって正当な議論の的となっている」と記した。

ロバーツ監督は「考えれば考えるほど、ムーキーを下位打線で起用することはない」と語ったといい、「1番か2番がムーキーにとって最善の選択肢だと確信し、これからも彼を信じ続けるつもりだ。それが我々の方針だ」と、ベッツを下位で起用することを完全否定した。

「彼を下位に下げるべきだとか、そういう声は当然あるが、彼は一流の選手で、今はただ調子が上がらないだけだ。でも、きっとそこから抜け出すだろう。このチームにとって最高の形は、彼を打線の上位に据えることだと思う」