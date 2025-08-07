¥«¥ë¥Ó¡¼¡¢²Æ¤Î½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Å¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥óÌ£L¥µ¥¤¥º¡×¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥Ã¤È¤¢¤È¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë´Å¿É¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥Ô¥ê¿É¥³¥¯¤¦¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥óÌ£L¥µ¥¤¥º¡×¤ò8·î18Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÊÆ±Ç¯11·î²¼½Ü½ªÇäÍ½Äê¡Ë¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤ÎL¥µ¥¤¥º¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿¡¼¡×¡ÖÌÀÂÀ¥Á¡¼¥º¤â¤ó¤¸¤ãÌ£¡×¤òÄêÈÖ¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤À¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñÎÁÍý¡Ö¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òº£²ó¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¡Ö´Å¿É¤¤Ì£¤È¥Á¥¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¡ª¡×¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤Ê¤É¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤¿¤á¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥óÌ£¡×¤Ï¡¢´Å¿É¤¤¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥½¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¥Á¥¥ó¥½¥Ü¥í¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢Ì£¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë²«¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢´Ú¹ñÉ÷¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÌ£Ì¾¤òÉ½µ¤·´Ú¹ñÎÁÍý¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢´Å¿É¤¤¥½¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¡¢¥Á¥¥ó¥½¥Ü¥í¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ô¥ê¿É¥³¥¯¤¦¤Þ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¡Ö¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥óÌ£¡×¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢²«¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¤Î²èÁü¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¡£´Ú¹ñÉ÷¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÌ£Ì¾¤ò¡¢Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¥¥ê¥ó¤ÈÂÀ×¤Ç¡¢¥Á¥¥ó¤òÉ½¸½¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Á´ÂÎ¤ÇÌ£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï235±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î18Æü¡Ê·î¡Ë
