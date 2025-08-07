TBS NEWS DIG Powered by JNN

À¤³¦¤Î¼ã¼êµ»½Ñ¼Ô¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Îµ»¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡Öµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡×¤¬¡¢2028Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤­¤ç¤¦ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Öµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡×¤Ï¡¢¸¶Â§22ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼êµ»½Ñ¼Ô¤¬À¤³¦¤«¤é½¸¤Þ¤ê¡¢·úÃÛ¤äµ¡³£²Ã¹©¤Ê¤É¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢2028Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

³«ºÅ¤¬3Ç¯¸å¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤­¤ç¤¦ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Çµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¡²¬»ñËû ¸üÏ«Âç¿Ã
¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦µ»Ç½¼Ô¤Î°éÀ®¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿µ»Ç½¤ò·Ñ¾µ¤·È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç¤­¤Ê²ÝÂê¡£ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»Ç½¤òÅÁ¤¨¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£