°ñ¾ë¸©²¤Ç·±ÎýÃæ¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF2ÀïÆ®µ¡¤¬ÄÆÍî¡¡Åë¾è°÷1¿Í¤¬¶ÛµÞÃ¦½Ð¤·Ìµ»ö
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF2ÀïÆ®µ¡¤¬°ñ¾ë¸©²¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åë¾è°÷1¿Í¤¬¶ÛµÞÃ¦½Ð¤·¡¢À¸Â¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©²¤Ç·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF2ÀïÆ®µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÆÍî¤·¤¿F2ÀïÆ®µ¡¤Ï°ñ¾ë¸©¤ÎÉ´Î¤´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤Ç¡¢Åë¾è°÷1¿Í¤¬¶ÛµÞÃ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¦½Ð¤·¤¿Åë¾è°÷¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½Ð¸å¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢À¸Â¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÁ¥Çõ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£