¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬6Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤½¤ÐÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÈËÍ¤¬ÎÞ¤·¤¿¥â¥Î¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸¡£»³Î¤¤Ï¡ÖÅìµþ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¡Ö¤½¤¦¡ª¤³¤ì¤³¤ì¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î©¤Á¿©¤¤¤½¤ÐÅ¹¡ÖÅìµþ¥°¥ëÌÍ¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡ÖÅìµþ±Ø¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»³Î¤¡£¡ÖËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤³¤ÎÆù¤½¤ÐËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤Å¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµÞ¤®¤Î»þ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Û¡¼¥à¤Î¡Ø¥°¥ëÌÍ¡Ù¤ÇÆù¤½¤Ð¤ÈÇòÈÓ¡£Æù¤½¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ëµíÐ§¤Î¾å¤ÎÉôÊ¬¤¬À¨¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¡£Ç»¤¤¤á¤Î¤½¤Ð¤ËµíÐ§¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤ä¤Ä¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇ»¤¯´Å¤á¤ÊÅìµþ¤Î¤ª¤½¤Ð¤Î½Ð¤·¤Ë¡¢µíÐ§¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë´Å¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¤¦¤Þ¤ß¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´Å¤µ¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡ÖÇò¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÆù¤ò¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢ÊÆ¤È¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ä¸ý¤ËºÇ¸å»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢±Ø¹½ÆâÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£